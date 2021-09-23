Английские полицейские занимались сексом в машине и проигнорировали вызов на ограбление

В Великобритании полицейские занимались сексом в патрульной машине, проигнорировав сообщение об ограблении. Как сообщает британская газета The Independent, полицейские из английского графства Суррей Молли Эдвардс и Ричард Пэйтон скрывали свои отношения от окружающих. Их связь выявил подозрительный начальник, который установил в служебном автомобиле устройство для прослушивания телефонных разговоров. Оно-то и помогло установить, что пока пара полицейских развлекалась, недалеко от них произошло ограбление, но они туда не поехали.

Точно так же влюбленные полицейские не отправились на вызов в ночной клуб, где произошло нападение на посетителей.

Пара отказывается признавать секс в машине в рабочее время, но на дисциплинарной комиссии подтвердила – интимные игры были. При этом и Эдвардс, и Патон имеют свои семьи и детей. Интимная связь уже стоила им работы – в полиции они больше не числятся.

«Мне понравилось проводить время вместе. Но я также поняла, что это неправильно, и сказала ему (Патону), что мы должны остановиться», – написала Эдвардс в заявлении перед уходом в отставку.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 23.09.21

Германия перестанет оплачивать анализы и больничные невакцинированным. / НАТО решило пересмотреть свою стратегическую концепцию. / Польша получила право сертификации Nord Stream 2 AG. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»