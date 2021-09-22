Президент Литвы пожаловался, что Белоруссия запугивает соседей ядерной энергией

Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН сообщил, что Белоруссия запугивает соседей ядерной энергией.

В своем обращении к мировым лидерам, глава одной из прибалтийских республик акцентировал внимание на том, что Литва столкнулась в последнее время с большой проблемой под названием нелегальная миграция. «Говоря о гибридной атаке, организованной властями Беларуси, президент подчеркнул, что она представляет угрозу не только для Литвы, но и для международной безопасности. Глава государства подчеркнул, что мы должны договориться и сделать все возможное для того, чтобы люди не использовались как инструмент в гибридной атаке, а ядерная энергия не использовалась как инструмент запугивания соседей», – говорится на официальном сайте главы Литвы.

«Нам нужно сосредоточиться на решении глобальных проблем и совместном поиске решений. К сожалению, мы не можем жить в безопасности не только из-за геополитических вызовов, но и из-за угрозы глобальной пандемии. Но мы можем многое сделать для большей безопасности: делиться вакцинами, бороться с дезинформацией, защищать друг друга», – посоветовал мировым лидерам президент Литвы.

Нью-Йорк, Елена Васильева

Нью-Йорк. Другие новости 22.09.21

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