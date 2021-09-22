В венские бары и ночные клубы пустят только после вакцинации или после болезни

Вена объявила об ужесточении мер против коронавируса. Новые правила вступают в силу в Австрии с 1 октября.

Не вакцинированные не будут посещать бары и ночные клубы. Туда будут допускаться только вакцинированные или те, кто болел COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Также меняются правила для сотрудников баров и ночных клубов. Они должны быть вакцинированы, иметь сертификат на Сovid-19 или ПЦР. Тест на антиген в расчет больше не принимается.

С 1 октября в магазинах снова придется носить маски. «Четвертая волна идет на нас, поэтому меры необходимо ужесточить», – пояснил мэр Вены Майкл Людвиг (SPÖ). По его словам, уже и сейчас в больницах на лечении находится слишком много молодых людей.

«Более 90 процентов людей в отделениях интенсивной терапии – не вакцинированы», – рассказал мэр. Поэтому глава Вены хочет использовать все доступные меры для увеличения охвата вакцинацией населения столицы.

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 22.09.21

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