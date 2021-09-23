Во Франции предложили заменить памятник Наполеону статуей феминистки

С предложением заменить стоящий в центре Руана памятник Наполеону скульптурой активистки-феминистки Жизель Халими, скончавшейся в июле прошлого года в возрасте 93 лет выступил мэр французского города Николя Мафйер-Росиньоль, – сообщает Le Point.

Мсье Мафйер-Росиньоль считает несправедливой ситуацию, когда во Франции в публичном пространстве женщины представлены лишь в 5% случаев.

«Разве они составляют всего 5% человечества?», – возмутился мэр.

Жизель Халими – адвокат и активистка, посвятившая свою жизнь борьбе за права женщин. Она получила известность во время нашумевшего судебного процесса 1972 года: Халими добилась оправдания несовершеннолетней девушки, которую судили за аборт после изнасилования.

Париж, Иван Бабурин

Париж. Другие новости 24.09.21

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