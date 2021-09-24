Соскучились? Грета Тунберг и климатические протесты возвращаются

Глобальные климатические забастовки, организованные экологическим движением Friday for Future, возвращаются после паузы, вызванной пандемией Сovid-19. Протесты планируются по всему миру, в том числе в Европе. Сегодня должна пройти первая большая акция – в Берлине. В ней должна принять участие шведская активистка Грета Тунберг.

В столице Германии ожидается участие до 20 000 тысяч человек. Активисты на велосипедах – в основном, речь идет о школьниках – уйдут с занятий и из своих учебных заведений поедут в сторону правительственного квартала. Основная часть климатической забастовки начнется в полдень перед Рейхстагом, где находится Бундестаг. Оттуда протестующие через правительственный квартал намерены пройти к Бранденбургским воротам и продолжить протест.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 24.09.21

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