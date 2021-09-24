Стоимость угля в Европе побила тринадцатилетний рекорд

Стоимость угля в Европе достигла максимума за последние 13 лет из-за роста цен на газ, – сообщает Блумберг.

По информации агентства Блумберг стоимость угля с поставкой в 2022 году поднялась до 137 долларов за тонну, что стало максимумом, начиная с 2008 года. Такая ситуация сложилась из-за того, что рост цен на газ повысил спрос на другие, более доступные, источники энергии.

Агентство отмечает, что спрос на уголь со стороны электростанций и коммунальных предприятий вырос из-за увеличения цен на газ. При этом запасы угля в Европе довольно низкие, а его экспорт из Австралии, Южной Африки и Колумбии – затруднен, а поставок из России не хватает.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF держалась в районе 500 долларов за тысячу кубометров, однако на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда – выше 960 долларов за тысячу кубометров.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 24.09.21

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