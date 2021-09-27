Во Франции снова вырастут цены на газ

Как сообщили во французской энергетической и газовой компании Engie (экс GDF-Suez) в понедельник, 27 сентября, цены на газ во Франции с 1 октября вырастут на 12,6% и связано это с ростом рыночных цен, – пишет Le Figaro.

В свою очередь, Комиссия по регулированию энергетики (CRE) поясняет: «Такое развитие событий является результатом исторического роста цен на газ на мировом рынке, и это отражается в расходах поставщика газа Engie».

С 1 октября увеличение цены на газ для французов в среднем составит 13,9%. Для пользования газа с целью приготовления пищи цена вырастет на 4,5%; для двойного использования (приготовление пищи и горячая вода) на 9,1%; для домов, которые отапливаются газом, рост составит -14,3%.

Цены на газ в Европе находятся на очень высоком уровне из-за различных факторов: недостаточных запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ), высокого спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, а также из-за неспособности Норвегии и России увеличить свои поставки, – пишет Le Figaro со ссылкой на CRE.

Повышенный спрос на газ обусловлен восстановлением мировой экономики благодаря улучшению ситуации «на переднем крае пандемии Covid-19». Регулируемые тарифы применяются примерно к трем миллионам домашних хозяйств Франции, в основном компанией Engie, которая имеет монополию на большую часть страны. Местные дистрибьюторские компании (ELD) также могут продавать газ в определенных городах: Бордо, Гренобль, Страсбург и других, но цены для них также пересмотрены в сторону повышения.

В Комиссии по регулированию энергетики Франции (CRE) считают, что «оптовые цены на газ в настоящее время говорят о сохранении их высокого уровня осенью этого года, а также и зимой 2021-2022 годов. Снижение ожидается в весенне-летний период 2022 года. Ожидается, что к нормальному уровню цены вернутся не ранее 2023 года».

Париж, Иван Бабурин

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