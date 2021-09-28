Сильный взрыв потряс жилой дом в Швеции, пострадали более 20 человек (ФОТО)

Мощный взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме в центе шведского Гетеборга.

Инцидент произошел около пяти часов утра по местному времени. По данным местных СМИ, госпитализированы не менее 23 человек. Трое из них – женщины в возрасте от 60 до 80 лет – получили серьезные ранения, сообщает издание Aftonbladet. Эвакуированы более 100 человек.

Из-за взрыва и последующего пожара пострадало несколько квартир и три подъезда. Чтобы спастись от огня, жильцы прыгали с балконов.

Полиция приступила к расследованию ЧП, но пока не называет вероятные причины инцидента.

Гетеборг, Наталья Петрова

Гетеборг. Другие новости 28.09.21

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