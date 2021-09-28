Макрон написал заявление на фотографа, который снял его в трусах и на гидроцикле

Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался в правоохранительные органы на фотографа, который сфотографировал его в купальных трусах и на водном мотоцикле на отдыхе. По словам Макрона, это вторжение в частную жизнь. Как сообщает агентство AFP, прокуратура начала расследование по данному факту.

Снимки были сделаны фотографом Тибо Далифардом для бульварного журнала Voici в 2020 году, когда Макрон отдыхал на Лазурном берегу. На одном из снимков изображен президент в присутствии его жены Бриджит, на другой – он катается на гидроцикле.

Фотография с гидроциклом была использована на нынешней выставке, посвященной президентам Франции, в одной из галерей Парижа. По словам Далифарда, представители Елисейского дворца связались с галереей и попросили «немедленно удалить фотографию».

«На фото на гидроцикле изображен молодой, динамичный президент почти в стиле Кеннеди, поэтому я не вижу на снимке ничего плохого», – рассказал фотограф AFP, имея в виду экс-президента США Джона Ф. Кеннеди.

Чтобы демонстрировать свою частную жизнь, Макрон построил крытый бассейн в правительственной резиденции в форте Брегансон на Лазурном берегу. Однако сам он признался, что предпочел бы купаться в море.

Париж, Елена Васильева

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