Дикие свиньи терроризируют Рим

Рим переживает небывалую активность диких свиней. Они приходят в город, чтобы рыться в помойках – ищут еду. Местные жители в шоке. Кабаны приходят стаями – от 10 особей сразу. Ведут себя агрессивно, людей совершенно не боятся, признаются римляне.

«Это вторжение», – резюмировал Пино Консолати, владелец ресторана в районе Монте-Марио к северу от Ватикана. Он сказал, что дикие свиньи приходят в его сад в поисках еды. Однажды вечером его сестра встретила сразу 30 кабанов перед своим обувным магазином. «Это неприятная ситуация», – добавил Консолати.

Встречи с дикими свиньями, которые могут весить до 100 килограммов, в Риме не новость. О них уже писали в 2017 году, когда на улицах скопились груды мусора из-за проблем е его вывозом. Тогда бастовали мусорщики. Среди прочего, в то время появилось видео, на котором большой кабан бежит посреди дороги недалеко от Ватикана, а другое животное стало причиной несчастного случая со смертельным исходом – мужчина ехал на мопеде, столкнулся с животным и погиб.

Поскольку Рим трудно назвать самым чистым городом мира и проблемы с вывозом мусора в нем сохраняются, в итальянской столице, по данным агентства AP, в настоящее время нередко можно встретить целые семейства кабанов. По словам очевидцев, группами от 10 до 30 животных они выходят на улицы из больших парков, окружающих город.

Однако специалисты считают, что все не так просто и нынешняя ситуация, помимо неэффективного сбора мусора, связана еще и с размножением свиней. По оценкам главного итальянского сельскохозяйственного объединения Coldiretti, их насчитывается более двух миллионов во всей стране. За последние десять лет их численность удвоилась.

Власти Лацио утверждают, что в городских парках живут от пяти до шести тысяч диких кабанов, несколько сотен из которых регулярно выходят в населенные пункты. Стремясь сдержать рост популяции, правительство области в прошлом месяце разрешило «выборочную» охоту на свиней в некоторых природных парках, что до сих пор было строго запрещено.

защитники животных категорически против массовой охоты на диких свиней в Италии. Но многие римляне не разделяют этих взглядов. «Я боюсь переходить тротуар, потому что там мусорные контейнеры, и они (кабаны) набросятся на меня», – жаловалась AP 79-летняя Грация, ожидая своих внуков перед начальной школой. Чуть дальше по той же улице группа диких свиней копалась в мусоре.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 29.09.21

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