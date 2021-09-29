Кассету с уникальной записью Джона Леннона продают с аукциона

Кассета с 33-минутной записью выступления Джона Леннона продается группой датчан, которые более 50 лет слушали его выступление для них вживую.

Аудиокассета не выглядит особенной, но ее пожелтевшая этикетка выдает ее ценность: четыре слова «Джон Ленон (sic) – Skyrum Berge» открывают неопубликованную запись бывшего участника Beatles, выставленную на аукционе в Копенгагене во вторник, 28 сентября, сообщает газета «Фигаро».

Эта запись общей продолжительностью 33 минуты, оцененная в сумму от 27 000 до 40 000 евро, продается группой датских шестидесятников, которые более 50 лет назад встречались с музыкантом, который дал им небольшое интервью и спел несколько хитов, в том числе «Дайте миру шанс».

Как следует из биографии экс-битла, в конце декабря 1969 года Джон Леннон вместе с Йоко Оно прибывает в Скандинавское королевство, чтобы сблизиться с Киоко, дочерью последней, которая живет со своим отцом в северной Ютландии. Их визит сначала был никем не замечен, но постепенно вызывает любопытство местных жителей, и звезда организует пресс-конференцию, которая выпадает на день начала учебного года. Несмотря на плохую погоду, четверо молодых людей отпрашиваются у директора своей школы и едут на поиски Леннона, чтоб поговорить с ним в непринужденной обстановке.

Карстен Хёйен и его друзья решили расстаться со своим сокровищем, которое они не оцифровали до сих пор, потому, что они больше не получали от него никакой пользы и не планировали передать его в наследство своей родне. «Мы были бы счастливы, если бы какой-нибудь музей заинтересовался этой записью или, может, сама Йоко Оно», – говорят организаторы торгов. Для прослушивания записи, аналогам которой в мире нет, необходим старый кассетный проигрыватель.

Копенгаген, Елена Васильева

Копенгаген. Другие новости 29.09.21

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