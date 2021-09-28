На Крите всю ночь продолжали фиксироваться афтершоки после землетрясения

Во вторник, 28 сентября, Крит потрясли новые толчки после сильного землетрясения, в результате которого погиб один человек и одиннадцать человек получили ранения, а многие остались без крова из-за материального ущерба. Афтерская геодинамическая обсерватория сообщила, что самый сильный из афтершоков магнитудой 5,3 был в 7:48 по местному времени, когда премьер-министр Кириакос Мицотакис готовился посетить места самых сильных разрушений на острове.

По результатам первичной проверки, в результате землетрясения в понедельник, эпицентр которого находился на глубине 10 километров, в районе небольшого городка Аркалохори погиб строительный рабочий, работавший в церкви, крыша которой рухнула. Еще одиннадцать человек были госпитализированы – в основном с переломами, сообщает газета «Фигаро».

После главного землетрясения в понедельник Афинская обсерватория зафиксировала более тридцати подземных толчков в течение пяти часов, самые сильные из которых имели магнитуду 4,6. «Ночь была очень тяжелой, у нас было много толчков», – призналась общественному радио ERT глава общины Аркалохори Крисула Кегероглу. – Мы не спали всю ночь».

Власти разбили палатки и мобилизовали десятки гостиничных номеров, чтобы приютить сотни людей, чьи дома были сочтены слишком опасными для возвращения в поселение. По словам Кегероглоу, в палатках спала тысяча человек.

Грецию пересекают важные геологические разломы и часты землетрясения. Последнее смертоносное землетрясение произошло 3 марта в центральной Греции, в Элассоне, в результате чего один человек погиб и десять человек получили ранения, а также был нанесен значительный ущерб.

30 октября 2020 года землетрясение силой 7 баллов потрясло Эгейское море между греческим островом Самос и турецким городом Измир, в результате чего погибли 114 человек в Турции и два человека в Самосе.

Крит, Елена Васильева

Крит. Другие новости 28.09.21

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