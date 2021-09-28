«Шабли» в этом году будет дорогим и дефицитным

Французские виноделы в знаменитом районе Шабли начали сбор урожая этого года. Прогнозы очень плохие – большую часть урожая уничтожил весенние заморозки. Остальное уничтожила плесень, поэтому в этом году производство вина во Франции будет исторически низким.

«Кое-что удалось спасти, но в некоторых местах виноделы теряли здесь до 90 процентов своего урожая», – рассказал местный винодел Лоран Пинсон.

Он был одним из тех, кто весной ставил на виноградники тысячи свечей, чтобы спасти хоть что-то от заморозка. Теперь он признает – меры не помогли и этом году ему придется поднять цену на свою продукцию.

Вина из региона Шабли на севере Бургундии традиционно считаются эталонными. Их изготавливают из винограда сорта Шардоне раннего, поэтому апрельские заморозки оказались фатальными для урожая 2021.

Во Франции непогода коснулась не только виноделов, но и производителей абрикосов, персиков, вишни и груш. Министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди ранее охарактеризовал этот сезон как «худшую агрономическую катастрофу этого века».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 28.09.21

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