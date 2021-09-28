ЕС выделяет 5,4 миллиарда евро компенсации государствам-членам для преодоления экономических последствий Brexit

Во вторник, 28 сентября, правительства стран Европейского союза одобрили выделение 5,4 млрд. евро в чрезвычайных европейских фондах для помощи странам-членам, наиболее пострадавшим от экономических последствий Brexit, – сообщает французское агентство AFP.

Больше всех, а именно – 1,1 миллиарда евро получит Ирландия для компенсации убытков, вызванных применением торгового соглашения между Лондоном и Брюсселем в результате Брексита. Ирландия, единственная страна в ЕС, имеющая сухопутную границу с Соединенным Королевством.

Франция получит 735 миллионов евро, большая часть которых пойдет в рыболовный сектор. В результате Брексита у французских рыбаков резко сократился доступ к британским водам.

Соглашение, достигнутое 24 декабря 2021 года между Великобританией и странами ЕС, гарантирует беспошлинное перемещение большинства товаров, однако новые таможенные правила (процедуры регистрации и пограничный контроль) влекут за собой значительные дополнительные расходы для компаний с обеих сторон.

Следует отметить, что Лондон ввел собственные программы поддержки британских фирм, пострадавших в результате экономического шока от Brexit.

Брюссель, Иван Бабурин

Брюссель. Другие новости 29.09.21

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