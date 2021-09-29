Премьера Нидерладнов хотели убить – раскрыт заговор

В Нидерландах правоохранители раскрыли заговор по подготовке убийства премьер-министра страны Марка Рютте. Полиция задержала одного из подозреваемых – лидера партии Гаагского единства Арнуда ван Дорна.

Правоохранители задержали ван Дорна 26 сентября, но на следующий день, после допроса его отпустили. Однако о задержании ван Дорна стало известно накануне.

Гаагская прокуратура подтвердила, что ван Дорна задерживали, а также отметила, что расследование подготовки покушения на премьера Рютте все еще продолжается. Правоохранители подозревают ван Дорна в том, что он пытался собрать информацию для подготовки покушения.

В то же время СМИ сообщают, что за Рютте, который часто передвигается на велосипеде без охраны, следили «разведчики», связанные с сетью наркоторговцев. После того, как полиция узнала о готовящемся покушении, премьера страны начали охранять.

Гаага, Елена Васильева

Гаага. Другие новости 29.09.21

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