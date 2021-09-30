Кто-то тайно снял женщин, писающих на улице, и смонтировал порно. Суд не увидел в этом ничего такого

Cудья в Галисии отклонил жалобу группы женщин с просьбой возбудить уголовное дело о том, что они были сняты скрытыми камерами на улице два года назад. Видео появились в социальных сетях и на порносайтах, в том числе платных.

Кто-то в 2019 году тайно заснял, как женщины мочатся во время традиционных праздников в небольшой деревне Сан-Сибрао на северо-западе Испании. Туалетов там не было, поэтому нужду женщины справляли в канаве. В кадр четко попали и лица, и интимные части тел.

Камеры размещались на одной из припаркованных машин, на желобе водостока, в окне подчала – таким образом, съемки велись под разными углами. По данным местных СМИ, были опубликованы только ролики с участием женщин, в них не фигурировал ни один мужчина.

В общей сложности было снято 100 женщин, в том числе несовершеннолетних, и около 80 из них решили подать жалобу в суд.

Судья в городе Вивейро в провинции Луго не удовлетворил жалобу, поскольку, по его мнению, там не было состава уголовного преступления в виде вторжения в частную жизнь – видеозапись велась в общественном месте. В качестве примера судья привел аналогичные приговоры региональных судов в Понтеведре, Севилье и Хаэне.

Сейчас женщины могут подать гражданскую жалобу в соответствии с Законом о чести и неприкосновенности частной жизни 1982 года, который используется знаменитостями, например, для распространения своих изображений, сделанных фотографами-таблоидами.

Но, по словам одного из серверов испанской региональной ежедневной газеты Ideal, такие суды, как правило, являются длительными и дорогостоящими.

Другой вариант, самый быстрый в таких случаях, – это подача жалобы в Испанское агентство по защите данных (AEPD), которое может запретить загрузку контента из Интернета и начать расследование, которое может привести к штрафу в размере до 20 миллионов евро.

В прошлом году в AEPD поступило 358 жалоб, которые были в срочном порядке проанализированы. В тех случаях, которые считались законными, нежелательный контент был удален в течение 72 часов примерно в 90 процентах случаев.

Сантьяго-де-Компостела, Елена Васильева

Сантьяго-де-Компостела. Другие новости 29.09.21

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