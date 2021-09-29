В Великобритании водители дерутся из-за бензина

В Великобритании продолжается хаос на заправках. Из-за дефицита водителей большегрузов стало некому привозить топливо – бензин тут же стал дефицитным товаром. За ним стоят в многочасовых очередях, дерутся, ругаются. К примеру, на севере Лондона недовольный водитель избил сотрудницу заправки. С травмами и сотрясением мозга она попала в больницу. «В целом, становится хуже, нас много ругают. При этом у нас бывают короткие перерывы, многие сотрудники спят в припаркованных машинах. Водители здесь толкают друг друга, пинают друг друга, бьют друг друга», – рассказала Daily Mail пострадавшая Нерали Патель.

На другой заправке в Лондоне один водитель угрожал другому ножом, заподозрив его в том, что тот хочет пролезть без очереди.

Премьер-министр Борис Джонсон призвал британцев прекратить панику из-за топлива, заявив, что ситуация улучшается. Однако источники из промышленной зоны сообщили британской газете The Times, что нынешняя ситуация будет такой же примерно еще месяц.

Чтобы восполнить дефицит водителей большегрузов, который возник в том числе из-за Брекзита, правительство Великобритании призвало на помощь армию. Британские солдаты поведут бензовозы.

«Мы определились с путем размещения солдат. Но им потребуется несколько дней, чтобы начать действовать», – сказал заместитель министра торговли Кваси Квартенг.

От недостатка бензина страдают не только водители легковых автомобилей, но и общественный транспорт. Если ничего не решится, то скоро автобусов, в том числе и школьынх, станет резко не хватать. Например, совет графства Бакингемшир, граничащий с Лондоном, уже предупредил родителей детей школьного возраста о реальной вероятности того, что школьные автобусы перестанут ходить.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 29.09.21

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