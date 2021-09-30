«Папа спит» – трое малолетних детей несколько дней провели в доме с мертвым отцом

Германия впечатлена историей про трех малолетних детей, который несколько дней провели в доме с умершим отцом. Как сообщает еженедельник Focus, страшный случай произошел в небольшой деревне Альтёттинг в Верхней Баварии. Девочки двух, трех и четырех лет провели несколько дней в доме со своим мертвым отцом, прежде чем их нашла тетя. Дети так ничего не поняли. «Папа спит», – сообщила тете самая старшая из них.

Эта же девочка бережно заботилась о своих младших сестрах, кормила и поила их.

По данным вскрытия, мужчина скончался в ночь на 14 сентября. СМИ не упоминают причину смерти, но полиция подтвердила, что это не было насильственным преступлением или самоубийством. Его смерть была внезапной.

Тетя девочек занервничала, когда не смогла дозвониться до брата по телефону, и, в конце концов, пошла к ним домой, где и обнаружила всех троих детей и их мертвого отца.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 30.09.21

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