Искусственный интеллект признал картину «Самсон и Далила» из лондонской Национальной галереи подделкой

В Великобритании искусственный интеллект просканировал картину «Самсон и Далила» Рубенса. По его мнению, произведение, хранящееся в лондонской Национальной галерее, является подделкой. Выяснилось, что это подделка.

Об этом пишет The Guardian, произведение искусства хранится в галерее с 1980 года. Однако специалисты неоднократно предполагали, что полотно на самом деле может быть подделкой. В конце концов швейцарская компания Art Recognition решила проверить оригинальность с помощью нейросети. Искусственный интеллект сравнил эту картину с 148 другими картинами Рубенса.

Алгоритм пришел к выводу, что вероятность подделки составляет 91 процент. Чтобы убедиться в этом, ученые провели несколько проверок, однако каждый раз вероятность фальшивки превышала 90 процентов.

Для сравнения нейросети поручили проверить еще одну картину Рубенса, которая хранится в Национальной галерее. Однако там искусственный интеллект решил, что это с вероятностью в 98% действительно картина Рубенса.

Национальная галерея купила картину «Самсон и Далила» в 1980 году за 2,5 миллиона фунтов – по рекордной для того времени цене. Эта сумма эквивалентна сегодняшним 6,6 миллиона фунтов. Некоторые специалисты предполагали, что это полотно можно было продать значительно дороже.

Рубенс создал картину «Самсон и Далила» в период между 1608 и 1609 годами. Ее оригинал исчез после смерти художника в 1640 году. На картине изображен библейский эпизод, в котором Самсон засыпает на коленях у Далилы.

Специалисты утверждают, что картина в Национальной галерее появилась лишь в 1929 году, когда историк Людвик Бурхард объявил это полотно работой Рубенса. Позже выяснилось, что Бурхард продавал сертификаты оригинальности картин.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 30.09.21

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