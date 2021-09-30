Правительство Франции будет блокировать рост цен на газ

премьер-министр Франции Жан Кастекс В эфире телекомпании TF1 заявил, что правительство будет блокировать рост цен на газ до апреля 2022 года, – сообщает агентство AFP.

«Правительство будет блокировать цены на газ до апреля после повышения, ожидаемого 1 октября, чтобы создать тарифный щит от постоянного роста цен», заявил в четверг Жан Кастекс в эфире TF1.

Глава французского правительства заверил, что «в апреле цена на газ должна резко упасть, а до тех пор повышения цен на газ больше не будет».

Что касается цен на электроэнергию, Жан Кастекс объявил, что правительство ограничит их рост до 4% в феврале 2022 года за счет снижения налогов.

Париж, Иван Бабурин

Париж. Другие новости 30.09.21

Россия поставит перед МАГАТЭ вопрос об альянсе AUKUS. / «Грубое и циничное нарушение»: МИД России оценил ситуацию с приграничным конфликтом между Сербией и Косово. / Во Франции ковид-паспорта начали требовать у подростков с 12 лет. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»