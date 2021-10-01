«Они зоофилы, педофилы и связаны с русскими» – польские министры дали скандальный брифинг о мигрантах из Белоруссии

Странную и скандальную пресс-конференцию, посвященную проблеме нелегальных мигрантов с территории Белоруссии, которые пытаются проникнуть через Польшу в ЕС, дали на этой неделе польские министры. В ход на ней были пущены все варианты провоцирования населения на негативные эмоции против мигрантов – зоофилия, педофилия, терроризм, связь с русскими и т.д.

Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире и на ней министр внутренних дел Мариуш Каминский и министр обороны Мариуш Блащак рассказали и показали, ЧТО сотрудники полиции обнаруживают в мобильных телефонах мигрантов, застрявших на белорусско-польской границе.

Все присутствующие были ошеломлены, когда проектор начал транслировать ролики с мобильных телефонов, якобы, обнаруженные у мигрантов – это был частично цензурированный педофильский и зоофильский контент. Например, в одном из видеороликов мужчина занимается сексом с коровой. По словам министров, это «свидетельство зоофилии», от которого правительство должно защищать польский народ и консервативные христианские ценности.

На видео нет мигрантов

Хотя правительственные политики прямо не заявили, что кто-либо из мигрантов был на видео, но их выступление, очевидно, подразумевало именно это. «Вы хотите кого-то такого в Польше?" – спросили они пораженных журналистов. «Это люди, которые вторглись на польскую границу», – сказал министр обороны Блащак.

Брифинг транслировался в прямом эфире по общественному телевидению TVP, который затем прямо сформулировал его итоги. «Он изнасиловал корову и хотел поехать в Польшу? Подробности о мигрантах на границе» – с таким заголовком вышла новость с брифинга на данном телересурсе. TVP также считает, что часть оппозиции страны «защищает зоофилов и педофилов» своим подходом к мигрантам – мол, опасно для Польши требовать не держать людей на границе, а разобраться с ними более гуманным образом.

Правительственные политики ушли после пресс-конференции от СМИ и журналисты не смогли спросить их, где они взяли всеь порноконтент. Но журналисты перепроверили полученную информацию. Как сообщают корреспонденты OKO.press, роликам много лет, их относительно быстро можно найти в Интернете. Вдобавок выяснилось, что некоторых людей на видео уже нет в живых и что изнасилованная корова на самом деле была кобылой. То есть в запрещенном контенте задействованы явно не мигранты с польской границы.

Министры предупреждают, что мигранты также связаны с террористами и с Россией

Стоит отметить, что на зоофильском и прочем порно (в том числе с несовршеннолетними) министры МВД и обороны не остановились и заявили на пресс-конференции, что идентифицировали всех мигрантов, скопившихся на боелрусско-польской границе. Четверть из них, якобы, занималась незаконной деятельностью и представляет угрозу безопасности Польше. Они, якобы, также обнаружили в телефоне мигрантов фотографии, на которых запечатлены тайные собрания террористических ячеек, казни, трупы и автоматы.

«Среди мигрантов были обнаружены люди с боевой подготовкой и опытом владения оружием. Двадцать процентов из них были связаны с Российской Федерацией», – сказал Станислав Жарин, официальный представитель польских спецслужб.

Во всех смыслах нетривиальное выступление польских чиновников вызвало возмущение общественности. В том числе в адрес телекомпании TVP посыпались жалобы на то, что дети могли видеть запрещенный контент.

На данный момент нет точной информации о том, сколько мигрантов скопилось на польско-белорусской границе. Известно о том, что их несколько десятков, пять человек уже погибли. Правозащитные организации уже несколько недель выражают подозрения, что Польша принуждает лиц, нелегально пробравшихся или заброшенных на её территорию к возвращению обратно. «Это ситуация создана самой Польшей, – сказала директор Amnesty International EU Ева Гедди, которую цитирует «Евроньюс». – Людей задержали в приграничной зоне. Многие всё ещё находятся там ужасных условиях без какой-либо поддержки. Так что будет только хуже. Сейчас необходимо, чтобы польские власти установили контакт с этими людьми и обеспечили беспристрастное рассмотрение каждой просьбы о предоставлении убежища, как это определено международным правом. А Евросоюз должен действовать быстро и решительно в отношении этого противостояния».

Варшава, Елена Васильева

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