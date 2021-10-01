1 октября стартовал месячник борьбы с раком груди

Октябрь – всемирный месячник борьбы против рака груди. Такое решение приняла ВОЗ в 1993 году. «Розовый» октябрь призван напомнить о важности своевременной профилактики этого наиболее распространенного вида рака

По оценкам ВОЗ, рак молочной железы – главная причина смерти женщин от онкологических заболеваний. В прошлом году умерли 685 000 женщин, было зарегистрировано свыше 2,3 млн случаев.

Врачи не устают повторять о необходимости профилактического обследования, как как на ранней стадии рак груди успешно лечится. Но из-за пандемии коронавируса число обследований сократилось – многие пациентки боятся заразиться в больнице.

В ВОЗ отмечают, что между странами с высоким и низким уровнями дохода наблюдаются значительные различия в показателях, связанных с раком молочной железы. В странах Африки к югу от Сахары половина случаев смерти приходится на женщин в возрасте до 50 лет.

Вместе с тем за последние 40 лет в лечении достигнут значительный прогресс и смертность сократилась на 40%.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 01.10.21

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