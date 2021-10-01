Венгры задержали на границе рекордное количество мигрантов

Венгерская полиция задержала 750 человек, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. «Это новый рекорд за один день в этом году», – рассказал главный советник по безопасности венгерского правительства Дьердь Баконди в эфире станции M1. Всего в этом году власти задержали более 80 тысяч нелегальных мигрантов и 780 контрабандистов.

По словам Баконди, оба показателя выше, чем в то же время в прошлом году, но их все еще нельзя сравнивать с 2015 годом, когда миграционный кризис достиг своего пика в Европе. Тогда пограничники задерживали от трех до четырех тысяч нелегальных мигрантов в день.

Европейский Союз сейчас хочет предотвратить такую ​​ситуацию, но, по мнению венгерского правительства, этого недостаточно. Баконди сказал, что Венгрия технически и юридически готова увеличить численность полиции и солдат, если это необходимо, для обеспечения безопасности границы.

В то же время он пожаловался, что официальные лица ЕС призвали государства-члены принимать беженцев из Афганистана, где радикальное исламистское движение Талибан (организация запрещена в РФ) захватило власть после августовского вывода войск альянса. Люди восприняли это как приглашение, жалуется Баконди, и все больше и больше мигрантов стали сообщать пограничникам, что они приехали из Афганистана.

В 2015 году правительство местного премьер-министра Виктора Орбана построило забор на всей 175-километровой границе с Сербией, и отгородило забором в 200 километров полграницы с Хорватией.

Будапешт, Елена Васильева

Будапешт. Другие новости 01.10.21

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