Из бывшего дома принцессы Дианы сделали достопримечательность

Поклонники королевской семьи получили новое место для паломничества. Это дом, в котором Диана Спенсер жила до того, как стала принцессой Уэльской. Здание расположено в лондонском районе Кенсингтон и с конца сентября украшено официальной голубой мемориальной доской в ​​память о трагически погибшей «Королеве сердец».

Дайана Спенсер жила в квартире на Олд Бромптон-роуд очень недолго, всего два года, когда в возрасте 18 лет работала в ​​детском саду. В 1980 году принц Чарльз начал ухаживать за ней, и поэтому дом часто осаждали фотографы, жаждущие снимков будущей принцессы.

Квартира в доме Диана купила на деньги, доставшиеся ей в наследство от прабабушки. После того, как она обручилась с Чарльзом, ее мать продала собственность. По сей день это частная собственность, поэтому посетители будут смотреть на дом принцессы только снаружи, сообщает сервер CNN.

«Леди Диана Спенсер, впоследствии принцесса Уэльская, является одной из самых знаковых фигур в новейшей британской истории», – прокомментировала размещение на мемориальной доске «Английское наследие», на которой хранятся 400 исторических мест и памятников в Англии.

«Ее проблемный брак с принцем Чарльзом и ее более поздние отношения были предметом постоянного и раздражающего интереса журналистов, но она заработала прочную репутацию благодаря своей благотворительной и гуманитарной деятельности, которая выходит за рамки ее личной жизни», – добавили в организации.

Синие мемориальные доски размещаются в Англии на зданиях, связанных с важными историческими деятелями, политиками, художниками или писателями. К ним относятся Вирджиния Вульф, Уинстон Черчилль и Фредди Меркьюри. Объезд и «коллекционирование» этих мест – популярное времяпрепровождение не только туристов, но и любителей истории.

Синяя мемориальная доска на бывшем доме Дианы Спенсер – второй значительный памятник, который будет открыт в этом году. Летом принцы Уильям и Гарри также представили публике статую Дианы, расположенную в саду Кенсингтонского дворца. Произошло это по случаю 60-летия принцессы.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 02.10.21

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