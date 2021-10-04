Началось заполнение газом первой нитки «Северного потока – 2» и продолжились работы по пусконаладке на второй

Заполнение газом первой нитки «Северного потока – 2» начала Nord Stream 2 AG, – сообщает РИА Новости со ссылкой на Nord Stream 2 AG.

В сообщении компании говорится, что «нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования».. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG также сообщил о том, что на нитке были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная диагностика (ВТД) с использованием специальных диагностических устройств, а также внешние визуальная и инструментальная проверки.

Кроме того, как сообщил оператор проекта компания Nord Stream 2 AG, продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке газопровода «Северный поток -2».

«Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются», – сообщает Nord Stream 2 AG.

Компания оператор также сообщила, что газопровод «прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию».

В понедельник, 4 сентября, энергетическое агентство Дании сообщило, что Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода газопровода в эксплуатацию.

Также следует отметить, что согласно правилам Третьего энергопакета Евросоюза Nord Stream 2 AG в июне текущего года обратилась в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании.

Напомним, что проект «Северный поток -2» реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – ПАО «Газпром». Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 04.10.21

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