Франция предложила провести реформу энергетического рынка, а также признать атомную энергетику «зеленой»

Реформу энергетического рынка Евросоюза предлагает провести Париж на фоне роста счетов граждан на €500 в год. Кроме того, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страны ЕС должны признать атомную энергетику зеленой ввиду отсутствия выбросов парниковых газов.

«Если мы хотим обеспечить производство большего объема электричества без дополнительных выбросов углекислого газа, то атомная энергетика является сильным ответом на эту ситуации», – заявил сегодня, 4 октября, министр экономики и финансов Франции на заседании Еврокомиссиина (Совета министров экономики и финансов зоны евро) в Люксембурге.

Ле Мэр пояснил, что страны ЕС должны признать атомную энергетику зеленой ввиду отсутствия выбросов парниковых газов. Это обстоятельство позволит вкладывать средства из программ ЕС в строительство новых и модернизацию старых АЭС в европейских государствах.

В свою очередь, заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК рассматривает вопрос признания атомной энергетики в качестве низкоуглеродного источника энергии. По его словам, Брюссель считает нынешний рост цен на газ временным явлением, которое лишь ускорит переход ЕС к зеленой энергетике.

Также министр экономики и финансов Франции заявил, что Франция и Испания хотят инициировать реформу энергетического рынка Европейского союза (ЕС): «Реформу, которая будет включать введение регулируемых тарифов для потребителей», – заявил в понедельник, 4 октября Брюно Ле Мэр, – сообщает ТАСС со ссылкой трансляцию пресс-службы Еврокомиссии. По словам Ле Мэра, Франция и Испания на заседании Еврогруппы изложат конкретные предложения по улучшению энергорынка ЕС.

Министр экономики и финансов Франции подчеркнул: «Те, кто считает рост цен на газ временным явлением, которое пройдет само собой, должны сказать это в лицо наиболее бедным гражданам, которые уже платят за электричество на €400-500 в год больше из-за роста цен на газ. Сохранение статус-кво невозможно».

Однако, поскольку министры экономики и финансов зоны евро не обладают достаточными полномочиями, практических решений по реформированию энергорынка ЕС на заседании Еврогруппы не ожидается. Итоги дискуссии и остальные предложения будут вынесены на рассмотрение глав государств и правительств ЕС в Брюсселе в конце октября, – также сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию источников в европейских институтах.

Со своей стороны еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил в Люксембурге, что Еврокомиссия «готовит доклад о влиянии на европейский рынок глобального роста цен на газ. Я призываю обеспечить защиту наиболее уязвимых европейских семей, но мы также должны добиться, чтобы наши меры противодействия этому кризису не противоречили пути, который мы выбрали в направлении климатического перехода».

Отвечая на вопросы журналистов о газовой зависимости ЕС от России, Паоло Джентилони подчеркнул, что Евросоюз «намерен обсуждать пути диверсификации поставок и хранения, а также решить проблему высоких цен на поставки». При этом Джентилони не уточнил, что цены на трубопроводный газ из РФ по долгосрочным контрактам для европейских потребителей являются самыми низкими на европейском рынке газа.

Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила рекорд и впервые превысила $1,2 тыс. за 1 тыс. куб.м, свидетельствуют данные биржи ICE. На прошлой неделе этот показатель впервые в истории превысил $1 тыс.

Брюссель, Иван Бабурин

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