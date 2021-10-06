В Австрии обнаружили сокровище возрастом в три тысячи лет

Под Веной, во время раскопок в ходе строительства новой железнодорожной линии в Эбрайхсдорфе, был найден золотой клад возрастом более трех тысяч лет, пишет издание tag24.de. Специалисты считают, что золотые предметы попали в этот район из Германии или Скандинавии.

В набор входит, например, золотая чаша диаметром около 12 сантиметров. Изделие декорировано рядами кругов и линейным узором, с нижней стороны оттиснено что-то, что похоже на солнечное колесо.

Археологи считают, что данный объект попал в этот район в ходе торговых поездок из северной Германии или Скандинавии, где были обнаружены подобные чаши. В альпийском регионе не хватало подходящего природного источника золота. По мнению ученых, находка доказывает, насколько обширны были контакты в эпоху поздней бронзы.

Помимо чаши были обнаружены золотые спиральные украшения и остатки ткани, украшенной золотом.

Пока есть только предположения относительно того, кому принадлежали эти эксклюзивные предметы. Скорее всего, это был кто-то из местной правящей элиты.

Председатель Австрийского бюро наследия Кристоф Базиль назвал открытие золотого клада «великолепным», а археологические раскопки в Эбрайхсдорфе «историческими».

При раскопках, которые ведутся с 2019 года, было обнаружено поселение эпохи поздней бронзы (1300-800 гг. До н.э.) общей площадью 70 000 квадратных метров и уже ивлечено 5 000 ценных исторических находок.

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 05.10.21

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