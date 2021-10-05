Марсель после аномальных дождей затопило и засыпало мусором

Марсель, фактически, стал зоной бедствия после аномальных дождей. Город затоплен, а береговую линию усыпали тоны мусора.

Накануне всего за несколько часов там выпало около трех месячных норм осадков – до 180 мм воды, по данным службы Météo-France. В связи со сложившейся обстановкой в некоторых учебных заведениях были отменены занятия, жителям города рекомендовали не покидать свои дома.

«Я проснулся и хотел прокатиться на велосипеде, но здесь было примерно 70 см воды – настоящая река», – цитирует «Евроньюс» местного жителя мужчина.

«Весь мусор, накопленный и сваленный в кучу потоком воды, сегодня утром заблокировал трубы и канализацию», – рассказывает «Евроньюс» другая местная жительница.

Некоторые автомобилисты угодили в настоящие водные ловушки. Они застряли в машинах на размытых ливнями дорогах. Местами уровень воды доходил людям до пояса. На помощь пострадавшим пришли сотрудники службы спасения. В общей сложности в департаменте Буш-дю-Рон в борьбе со стихией были задействованы около 200 спасателей. Ситуация осложняется еще и тем, что в последние недели в Марселе из-за реформы госслужбы бастовали сборщики мусора. И на улицах скопилось много отходов. Часть из них потоки воды унесли в море, потом волны выбросили все это на берег, уборка линии прибоя пока не началась.

Марсель, Елена Васильева

Марсель. Другие новости 05.10.21

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