В Европе цена на газ за день выросла более чем на 250 долларов

В ходе торгов во вторник, 5 октября, цена на газ в Европе снова несколько раз била исторические рекорды.

Утром во вторник, 5 октября, на открытии торгов в Европе цена на газ сразу преодолела планку в 1 200 долларов за 1 тыс. куб м. А к вечеру сегодняшнего дня стоимость голубого топлива превысила уже 1 455 долларов за тысячу кубов. Таким образом, за неполный торговый день по данным биржи ICE газ подорожал более чем на 250 долларов за тыс. куб.м., – сообщает ТАСС.

В Нидерландах на хабе TTF цена ноябрьского фьючерса в ходе торгов достигла 1 456 долларов за 1 тыс. куб. м, или 121,5 евро за МВт-ч. по состоянию на 17:29 мск. (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

В «Газпроме» журналистам сообщили во вторник, что ожидают «холодную и снежную зиму» 2021-2022 годов.

Также по информации ПАО «Газпром», запасы газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) на конец сентября 2021 года остаются на минимальном за многие годы уровне.

Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом оценивается в 20,5 млрд. куб. м газа. При сохранении среднесуточных сентябрьских темпов закачки к 12 октября (в этот день в 2020 году начался отбор) в хранилищах будет около 76 млрд. куб. м газа, подсчитали в холдинге. Таким образом, останутся не восполненными 28%, или 18,6 млрд. куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных из европейских ПХГ за прошлый отопительный сезон.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 05.10.21

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