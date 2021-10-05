Председатель Европейского совета не доверяет лидерам стран ЕС

Прийти на неформальный саммит Евросоюза без мобильных телефонов и электронных устройств во избежание утечки информации потребовал от глав государств и правительств всех стран Евросоюза председатель Евросовета Шарль Мишель, – цитирует сообщение пресс-секретаря главы Евросовета Баренда Лейтса издание Взгляд.

Слова Лейтса в своем сообщении также приводит ТАСС: «Чтобы обеспечить конфиденциальность дискуссии о роли ЕС в мире председатель Европейского совета потребовал, чтобы дискуссия во вторник вечером проходила без любых электронных устройств».

В ходе рабочего ужина главы государств ЕС обсудят отношения с Китаем, США, последствия создания оборонного союза Вашингтона, Лондона и Канберры (AUKUS), ситуацию в Афганистане, а также перспективы усиления роли ЕС на мировой арене и повышение стратегической автономии Евросоюза, – сообщил Шарль Мишель во вторник , 5 октября.

Отвечать на вопросы журналистов о ситуации на энергетическом рынке ЕС, где с начала сентября цена на газ выросла более чем вдвое, глава Евросовета не стал.

Помимо всего прочего, председатель Европейского совета заявил, что лидеры стран-членов Евросоюз намерены «подготовить совместную декларацию о сотрудничестве с НАТО».

Не лишним будет напомнить, что 16 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны.

Любляны, Иван Бабурин

Любляны. Другие новости 05.10.21

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