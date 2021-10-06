Вучич отказался от вступления Сербии в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не станет членом Евросоюза, пока не решит проблему с Косовом, – сообщает RT.

«ЕС в связи с вопросом Косова имеет к Сербии другой подход, чем к другим странам в регионе, и это понятно. Без решения проблемы с Приштиной Сербия не сможет стать членом Евросоюза», – сообщил Вучич.

Как сообщает РИА Новости, президент Сербии заверил косовоалбанские власти в готовности продолжить диалог под эгидой ЕС. Однако, добавил, что первой в рамках обсуждения должна стать тема создания сообщества сербских общин.

Следует напомнить, что 29 сентября в Брюсселе стартовали переговоры Евросоюза с представителями Сербии и Косова в раздельном формате для разрешения кризиса в регионе.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов ранее заявил, что ситуация на линии Сербии и Косова остается напряженной по причине эскалации является нежелание косовских властей выполнять ранее подписанные договорённости.

Как ранее сообщал Новый День, Евросоюз заинтересован в евроинтеграции государств Балканского региона. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита «ЕС – Западные Балканы» в Любляне. В частности, она заявила: «Мы хотим дать понять, что Западные Балканы принадлежат ЕС».

Белград, Иван Бабурин

Белград. Другие новости 06.10.21

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