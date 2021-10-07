Женевский автосалон снова отменен

Организаторы женевского автосалона объявили в четверг, 7 октября, что его проведение в 2022 году отменяется и переносится на 2023 год. Это связано из-за «трудностей в автомобильном секторе, столкнувшемся с острой нехваткой полупроводников, а также из-за проблем, связанных с коронавирусом. Салон планировалось провести с 19 по 27 февраля 2022 года», – сообщает Le Figaro.

Генеральный менеджер Женевского автосалона Сандро Мескита сообщил, что «кризис микрочипов, вероятно, продолжится и в течение всего следующего года. В такие неопределенные времена многие бренды не могут взять на себя обязательство участвовать в нашей ярмарке».

В распространенном в четверг, 7 октября, заявлении также говорится: «В связи с затронувшими всю автомобильную промышленность проблемами, связанными с пандемией COVID-19, постоянный комитет международного автосалона был вынужден перенести мероприятие на 2023 год. Несмотря на отмену проведения автосалона, мы продолжим предпринимать шаги по развитию платформы, что позволит провести еще более впечатляющее шоу в 2023 году».

По словам организаторов, выставка обычно принимает около 600000 посетителей, в 2019 году в Женевском автосалоне участвовало 160 экспонентов. В 2020 и 2021 г.г. проведение выставка было отменено в связи с пандемией COVID-19.

Женева, Иван Бабурин

Женева. Другие новости 07.10.21

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