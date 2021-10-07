Некоторые статьи основных договоров ЕС противоречат конституции Польши

Сегодня, 7 октября, Конституционный суд Польши постановил, что некоторые статьи основных договоров о Европейском Союзе противоречат польской конституции. Таким образом, суд поставил под сомнение верховенство права ЕС над польским, – сообщает ČTK.

Конституционный суд Польши заявил, что членство в Европейском союзе не означает того, что страна передала высшие юридические полномочия судам ЕС или что «Польша передает свой суверенитет в Евросоюз».

В свою очередь агентство Reuters написало, что споры о верховенстве закона ЕС угрожают членству Польши в Евросоюзе, а также стабильности самого блока.

Премьер-министр Матеуш Моравецки из Национальной консервативной партии «Закон и справедливость» (PiS) обратился в Конституционный суд после того, как в марте этого года суд ЕС постановил, что судебная реформа, продвигаемая PiS, может поставить под угрозу судебную независимость страны. Изменения в системе правосудия давно стали предметом споров между Варшавой и Брюсселем. В то время как польское правительство утверждает, что нововведения призваны повысить эффективность судов и избавить их от пережитков коммунизма, критики рассматривают их как попытку политиков PiS доминировать в польской судебной системе.

Как сообщает агентство AP, некоторые представители польского правительства, президент и члены правительственных партий в последние месяцы подчеркивали, что польская конституция имеет приоритет над законодательством ЕС и что решения Суда ЕС в некоторых случаях противоречат польскому законодательству.

Варшава, Иван Бабурин

Варшава. Другие новости 07.10.21

Из-за раннего начала отопительного сезона в России Газпром приостановил торги на Санкт-Петербургской бирже. / В Германии судят 100-летнего охранника концлагеря. / Внучка Муссолини победила на выборах в городской совет Рима. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»