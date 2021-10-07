Европарламент хочет начать уголовное преследование Лукашенко

Европейский парламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой призвал Европейский союз завести против Александра Лукашенко уголовное дело, а также ввести новые ограничения против ряда отраслей страны, – сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что депутаты Европарламента поддержали введение пятого пакета санкций с крайней степенью срочности из-за миграционного кризиса на западных границах Белоруссии. В него предлагают включить ограничения против деревообрабатывающего, металлургического, и химического секторов экономики этой страны. Кроме того, санкции могут коснуться госбанков и других крупных промышленных предприятий.
Также в Европарламенте предлагают возбудить уголовное дело «о преступлениях Лукашенко против своего народа», согласно принципу универсальной юрисдикции. Евродепутаты считают, что в будущем этим вопросом должен заняться Международный суд ООН.
Страсбург, Иван Бабурин
Страсбург. Другие новости 07.10.21
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