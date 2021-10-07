Европарламент хочет начать уголовное преследование Лукашенко

Европейский парламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой призвал Европейский союз завести против Александра Лукашенко уголовное дело, а также ввести новые ограничения против ряда отраслей страны, – сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что депутаты Европарламента поддержали введение пятого пакета санкций с крайней степенью срочности из-за миграционного кризиса на западных границах Белоруссии. В него предлагают включить ограничения против деревообрабатывающего, металлургического, и химического секторов экономики этой страны. Кроме того, санкции могут коснуться госбанков и других крупных промышленных предприятий.

Также в Европарламенте предлагают возбудить уголовное дело «о преступлениях Лукашенко против своего народа», согласно принципу универсальной юрисдикции. Евродепутаты считают, что в будущем этим вопросом должен заняться Международный суд ООН.

Страсбург, Иван Бабурин

Страсбург. Другие новости 07.10.21

Некоторые статьи основных договоров ЕС противоречат конституции Польши. / Из-за раннего начала отопительного сезона в России Газпром приостановил торги на Санкт-Петербургской бирже. / В Германии судят 100-летнего охранника концлагеря. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»