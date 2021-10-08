Бельгия планирует переход на четырехдневную рабочую неделю

Представитель министерства труда Бельгии заявил, что среди коалиционных партий растет согласие по поводу предложения перейти на четырехдневную рабочую неделю, – сообщает Politico.

«Кризис, вызванный пандемией коронавируса, радикально изменил то, как мы работаем. Идея состоит в том, чтобы дать работнику больше гибкости в организации своей рабочей недели», – сказал представитель бельгийского министерства экономики и труда.

БОльшая гибкость использования рабочего времени может сократить количество рабочих дней в неделю с пяти до четырех. Однако, чтобы получить дополнительный выходной, сотрудники должны были бы работать около 9,5 часов в день, при условии полной занятости от 38 до 40 часов в неделю. В коалиционном правительстве королевства, состоящем из семи партий, растет понимание по этому предложению.

После того, как федеральное правительство примет предложение, будет составлена ​​более подробная концепция. «Больше ясности в отношении предложения должно быть предоставлено в воскресенье или понедельник», – сказал пресс-секретарь министерства экономики и труда.

Правительство Бельгии заявило Euronews, что не намерено делать четырехдневную рабочую неделю обязательной.

Масштабный опыт по применению укороченной рабочей недели без снижения заработной платы в Исландии с 2015 по 2019 год показал, что производительность осталась прежней, а рабочие ощущали меньше стресса и выгорания.

В марте 2021 года правительство Испании также согласилось в качестве опыта протестировать четырехдневную рабочую неделю.

Брюссель, Иван Бабурин

Брюссель. Другие новости 08.10.21

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