В Латвии объявлено чрезвычайное положение сроком на три месяца

Совет по кризисному управлению в Латвии принял решение объявить в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца. Об этом заявил в Twitter латвийский министр Талис Линкайтс. Теперь данное решение должно утвердить правительство.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания совета заявил, что цель введения чрезвычайного положения – значительно повысить охват вакцинацией, введя значительно более строгие ограничения для не привитых. Также будет усилен контроль над соблюдением мер безопасности.

Премьер подчеркнул, что ситуация в Латвии тяжелая из-за количества привитых людей, а это влияет на систему здравоохранения: в больницах стремительно растет количество пациентов с COVID-19, что ограничивает их возможности полностью оказывать все услуги.

«Мы полтора года боролись в стране с COVID-19, но борьба не закончится, пока охвата вакцинацией в группах риска не дойдет до 90%, а в обществе в целом не превысит 75%. Это еще довольно долгий путь», – сказал он.

Совет по кризисному управлению постановил, что не переболевшие и не привитые от COVID-19 в дальнейшем смогут совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и будут лишены возможности посещать супермаркеты. Кариньш заявил, что планируется также сократить время работы магазинов.

Кроме того, принято решение ввести ограничения для привитых, например, на мероприятиях в «зеленом», то есть безопасном режиме введут дополнительные эпидемиологические требования – нужно будет находиться в масках, соблюдать дистанцию. Также планируется ввести ограничение на количество участников на определенных мероприятиях.

Совет призвал везде, где возможно, и в публичном, и в частном секторе работать удаленно.

Эти решения вступят в силу после утверждения на заседании Кабинета министров в пятницу.

По данным на четверг, в Латвии за сутки было подтверждено 1 752 новых случая COVID-19. Ранее наибольшее количество больных за сутки было выявлено только 31 декабря прошлого года – 1 861 случай. Всего за время пандемии в Латвии COVID-19 лабораторно подтвержден у 166 553 человек, 2 783 человека умерли.

Рига, Елена Васильева

Рига. Другие новости 08.10.21

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