Российские шпионы украли формулу антиковидной прививки у Astra Zeneca – The Sun

Путинские шпионы выкрали у Oxford / AstraZeneca формулу антиковидной прививки, а после этого в России с ее помощью сделали «Спутник V». Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По данным издания, британская разведка сообщила о факте кражи членам кабмина и даже предъявила некие доказательства. Доказательством должно, якобы, служить и то обстоятельство, что российская вакцина похожа на препарат от Астра Зенека и делается по схожей технологии.

Таблоид сообщает, что в прошлом году российские хакеры, спонсируемые государством, взламывали компании Великобритании, США и Канады, разрабатывающие вакцину против Covid-19.

Никаких доказательсв со стороны газеты по факту кражи форумлы не приводится. Чтобы легализовать вброшенную версию журналисты издания сразу перешли к сбору комментариев. Впрочем, и там никакой конкретики им обнаружить не удалось. К примеру, депутат от тори Боб Сили, эксперт по российским делам, высказался по вопросу следующим образом: «Я думаю, нам нужно серьезно отнестись к российскому и китайскому шпионажу. Неважно, кража это формулы препарата или шантаж нас из-за поставок энергоресурсов со стороны этих авторитарных и тоталитарных режимов, нам нужно с ними действовать умно».

Министр внутренних дел Дэмиан Хиндс дал такой комментарий по заявленной теме: «Мы живем в мире, где существует государственная деятельность, направленная на промышленный и экономический шпионаж. Мы сталкиваемся с угрозами этого типа, которые отличаются друг от друга, они более изощренные, более масштабные, чем когда-либо прежде. Постоянно есть иностранные государства, которые хотели бы заполучить конфиденциальную информацию, в том числе иногда коммерческую тайну».

Офис премьера страны на Даунинг-стрит от комментариев отказался, сообщает The Sun.

Москва, Елена Васильева

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