В Австрии вступил в должность новый канцлер

Бывший министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг был приведен к присяге в качестве нового канцлера страны в понедельник, 11 октября, – сообщает Politico.

Шалленберг сменил Себастьяна Курца, который в субботу, 9 октября, ушел в отставку в ходе расследования коррупции. За несколько дней до этого партия зеленых, правившая в коалиции с консервативной народной партией Курца (ÖVP), пригрозила «развалить правительство», если Курца не сместят.

Президент Александр Ван дер Беллен приветствовал Шалленберга в офисе президента в Вене в понедельник днем ​​и поздравил его с новой должностью. Ван дер Беллен также утвердил Майкла Линхарта из Австрийской народной партии ÖVP в качестве нового министра иностранных дел Австрии.

«Я вступаю в должность федерального канцлера с величайшим уважением к офису и предстоящим задачам. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы служить нашей прекрасной стране», – написал Шалленберг в Твиттере.

Президент Европейского совета Шарль Мишель также поздравил Шалленберга в Твиттере: «С нетерпением жду возможности поработать с вами», – написал Мишель.

Вена, октябрь 11 (Новый День, Иван Бабурин) – Бывший министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг был приведен к присяге в качестве нового канцлера страны в понедельник, 11 октября, – сообщает Politico.

Шалленберг сменил Себастьяна Курца, который в субботу, 9 октября, ушел в отставку в ходе расследования коррупции. За несколько дней до этого партия зеленых, правившая в коалиции с консервативной народной партией Курца (ÖVP), пригрозила «развалить правительство», если Курца не сместят.

Президент Александр Ван дер Беллен приветствовал Шалленберга в офисе президента в Вене в понедельник днем ​​и поздравил его с новой должностью. Ван дер Беллен также утвердил Майкла Линхарта из Австрийской народной партии ÖVP в качестве нового министра иностранных дел Австрии.

«Я вступаю в должность федерального канцлера с величайшим уважением к офису и предстоящим задачам. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы служить нашей прекрасной стране», – написал Шалленберг в Твиттере.

Президент Европейского совета Шарль Мишель также поздравил Шалленберга в Твиттере: «С нетерпением жду возможности поработать с вами», – написал Мишель.

Вена, Иван Бабурин

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