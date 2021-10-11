Главой МИД Чехии может стать виновный в сносе памятника маршалу Коневу

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого был снесен памятник советскому маршалу Ивану Коневу, может стать главой МИД Чехии в составе нового правительства, – сообщают Известия со ссылкой на чешское издание Seznam Zprávy.

Как сообщает издание, движение ТОР 09, входящее в победившую на выборах 9 октября коалицию «Вместе», выдвинуло в качестве претендента на пост главы МИД старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа. В качесте другого варианта рассматривается мэр города Градец-Кралове и бывший дипломат Мартин Дворжак.

В минувшую субботу, 9 октября, в Чешской республике завершились выборы в парламент, которые привели к победе либеральную коалицию «Вместе». На втором месте оказалось ныне правящее центристское движение ANO под управлением премьера Андрея Бабиша. Третье место досталось также либеральной коалиции, состоящей из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые». Главы обеих либеральных коалиций уже подписали в воскресенье меморандум об объединении своих сил и готовности составить новый кабмин, который будет опираться на парламентское большинство из 108 (из 200) депутатов.

В апреле 2020 года власти района Прага-6 снесли памятник маршалу Коневу. В России негативно отреагировали на действия чехов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила тогда, что демонтаж монумента нанес удар по собственной национальной истории Чехии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.

Прага, Иван Бабурин

Прага. Другие новости 11.10.21

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