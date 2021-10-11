В Кельне к молитвам начнут призывать муэдзины

Призывать мусульман к молитве через муэдзинов во всех 45 городских мечетях будет разрешено в Кельне – первом крупном городе Германии, где будет разрешен азан, – пишет сервер tagesspiegel.de.

Азан – призыв к молитве муэдзином с минарета.

Пресс-секретарь мэрии Катя Реутерова соощила, что, по мнению мэрии Кельна, это должно быть проявлением уважения.

Муэдзины Кельна будут призывать к молитвам каждую пятницу с 12.00 до 15.00 в течение пяти минут. При этом община мечети должна выбрать контактное лицо, которое ответит на вопросы и рассмотрит жалобы жителей. Мечети Кельна должны будут подать заявку на специальное разрешение для приглашения муэдзинов для азана, что в настоящее время происходит в основном с помощью воспроизведенных записей.

В Германии проживают около 5,5 миллиона мусульман, треть из них – в земле Северный Рейн-Вестфалия. В настоящее время в Германии около 3000 мечетей. Впервые призыв муэдзина к молитве прозвучал в 1985 году в Дюрене.

В Кельне проживает 1 087 863 чел, среди них около 120 000 мусульман. Кельнская мусульманская община является одной из крупнейших в Германии.

Для сравнения, в Берлине с населением 3 644 826 чел проживает от 250 000 до 300 000 мусульман. Большинство местных мусульман имеют турецкое происхождение.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 11.10.21

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