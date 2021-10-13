Премьер Нидерландов разрешил наследнику престола однополый брак

Если любой голландский король или королева захочет, они могут выйти замуж за человека того же пола, что и они сами. Как сообщает Reuters, премьер-министр Марк Рютте именно таким образом ответил на соответствующий вопрос, прозвучавший от двух членов либеральной Народной партии за свободу и демократию. Но последнее слово по данной теме должен будет сказать парламент.

В 2001 году Нидерланды стали первой страной, разрешившей однополые браки. Однако, как сообщает Reuters, предполагалось, что это может быть не так для правящей семьи, потому что тогда возникнут сложности с наследованием престола.

Наследницей голландского престола стала принцесса Амалия, которая в декабре отметит свое восемнадцатилетие. Премьер-министр Рютте сказал, что вопрос о браке является «чисто теоретическим» и что последнее слово будет отдано парламенту, который должен согласиться на королевский брак. «Кабинет министров не считает, что наследник престола или король должен отречься от престола, если он хочет жениться на партнере того же пола», – сказал Рютте.

Кронпринцесса Амалия не стала комментировать все дело, а о ее личной жизни известно немногое. Ожидается, что Амалия поступит в университет в следующем году. Вопрос журналистов был вызван одной из книг о старшем ребенке короля Виллема-Александра, в которой говорилось о том, что произойдет, если Амалия решит выйти замуж за человека того же пола и, например, усыновит ребенка.

Гаага, Елена Васильева

Гаага. Другие новости 12.10.21

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