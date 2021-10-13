Еврокомиссар предложила странам ЕС самим выкручиваться в условиях роста цен на газ

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посоветовала странам ЕС самим предоставлять финансовую поддержку своим гражданам, наиболее пострадавшим от роста цен на энергию, об этом она заявила в среду, 13 октября, – сообщает ТАСС.

«Страны ЕС сами определяют свой баланс источников энергии, и они находятся в наилучшем положении, чтобы оказать помощь своим гражданам в виде единовременных выплат, сокращения или временного освобождения от налогов, либо предоставления отсрочек (платежей по счетам за электричество)», – заявила Симсон.

Еврокомиссар рекомендовала странам ЕС использовать для этого, в частности, доходы от продажи квот на выбросы парниковых газов, рост цен на которые, по оценкам ЕК, «уже позволил странам ЕС получить дополнительные €10,8 млрд. за первые 9 месяцев 2021 года», однако в то же время «он повлиял на рост цен на газ».

Также Еврокомиссия подтвердила приоритет европейских норм над национальными нормами стран ЕС – еврокомиссар.

Брюссель, Иван Бабурин

Брюссель. Другие новости 13.10.21

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