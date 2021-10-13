Читатели Daily Mail обратились к президенту России Владимиру Путину в связи с топливным кризисом в Европе, – сообщает РИА Новости.

Читатель Daily Mail под именем Rob написал: «Путин, пожалуйста, спаси нас от Бориса (Джонсона)».

«Я был бы рад, если бы он возглавил Великобританию», – поделился мыслями FLOTUS.

Morerum в свою очередь считает, что «Нам нужно стать энергетически независимыми. Это потребует больших затрат, но оно того стоит, поскольку обеспечит нашу безопасность».

«Позиция Евросоюза по «Северному потоку -2» просто фантастически нелогична. Ими движет паранойя и необоснованные опасения, что Россия будет использовать магистраль в политических целях. При этом никто не может назвать хоть одну газовую сделку, в которой Москва не выполнила свои обязательства. Тем временем цена на топливо для потребителей стремительно растет», – пишет London99.

«Перестаньте винить Путина. В кризисе в нашей стране виноват исключительно премьер-министр Борис Джонсон и никто другой», – считает Nhskid.

Владимир Путин во время выступления на энергетической неделе в Москве отметил, что в нехватке газа в ЕС виноваты европейские лидеры, которые не закачали вовремя нужный объем сырья в свои подземные хранилища и тем самым создали дефицит. Он назвал заявления о том, что Россия использует свои возможности в энергетике в качестве геополитического оружия, необоснованными.

В последнее время в мире наблюдается. Эксперты считают, что серьезный рост цен на энергоносители, а происходит это из-за низкой наполняемости подземных хранилищ газа в Европе и повышенного спроса на СПГ в Азии.

Со своей стороны в российском МИДе отвергли обвинения в том, что Москва «специально влияет» на стоимость энергоносителей, ради сертификации газопровода «Северный поток – 2». В «Газпроме» также заверили, что выполняют все контрактные обязательства по поставкам газа: их объемы близки к историческому максимуму.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 13.10.21

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