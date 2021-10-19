В Румынии – самый высокий в мире показатель смертности от COVID-19

В Румынии зарегистрирован самый высокий в мире показатель смертности от COVID-19 в пересчёте на численность населения. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения. За последние сутки умерли более 260 инфицированных коронавирусом, выявлены свыше 10 тысяч новых случаев COVID-19, сообщает «Евроньюс».

Рост заболеваемости и смертности в правительстве Румынии связывают с низкими темпами вакцинации – полностью привиты менее трети жителей страны.

Локдауны возвращаются

На фоне новостей о распространении коронавируса в ряде стран ЕС власти вновь ужесточают санитарные ограничения. С 21 октября в Латвии вводится комендантский час, закрываются школы, рестораны, развлекательные центры и большинство магазинов.

В пяти регионах Словакии с этой недели закрыты рестораны, фитнес-центры и спорткомплексы, на массовые мероприятия допускаются до 100 человек, причём все должны быть привиты. В помещениях и на улице надо носить маски.

Вакцинация и двойная вакцинация

Как и в Румынии, в Латвии и Словакии сетуют на темпы вакцинации. О необходимости ускорить прививочную кампанию говорят и в Лондоне – в данном случае речь идёт о введении дополнительной бустерной дозы вакцины, а также о прививке подростков, среди которых сейчас особенно активно распространяется инфекция.

В Португалии тем временем решили совместить ревакцинацию от коронавируса с прививкой от гриппа. В рамках этой кампании жителям страны предлагают сразу получить дозы двух вакцин. В правительстве говорят, что к концу года таким образом могут быть привиты до двух миллионов португальцев, сообщает «Евроньюс».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 19.10.21

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