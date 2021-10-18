Правительство Чехии отменило НДС для населения при оплате электроэнергии

В понедельник, 18 октября, правительство премьер-министра Андрея Бабиша уполномочило министра финансов Алену Шиллерову принять решение об отказе взимать 21% НДС с населения за электроэнергию в ноябре и декабре, пишет чешское издание Novinky.

Глава государственной казны Чешской республики Шиллерова заявила: «Это экстраординарный шаг, который министр может предпринять только в случае чрезвычайных обстоятельств. И такие обстоятельства случились».

По ее словам, госбюджету отмена НДС обойдется в один миллиард крон в месяц (3 248 371 075, 77 руб. по курсу).

По словам Алены Шиллеровой, семья, которая платит 1000 крон (3 248, 37 руб. по курсу) в месяц за электричество, сэкономит около 350 крон (1 136, 93 руб. по курсу) за ноябрь и декабрь.

Как отмечают эксперты, в ближайшие месяцы для чешских домохозяйств цены вырастут не только на электричество и газ, но и на уголь.

Прага, Иван Бабурин

Прага. Другие новости 18.10.21

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