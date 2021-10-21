Больше половины французов получат «надбавки на инфляцию»

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в своем выступлении в программе 20 Hours на телеканале TF1 четверг, 21 октября, заявил, что 38 миллионов французов, получающих менее 2000 евро в месяц, смогут воспользоваться единовременной помощью в размере 100 евро, – сообщает Le Figaro.

Гость программы 20 Hours на TF1 в этот четверг вечером премьер-министр Франции Жан Кастекс представил меры, принятые правительством для восстановления покупательной способности французов в условиях резкого роста цен на моторное топливо.

«Надбавки для среднего класса» в размере 100 евро для 38 миллионов французов, зарабатывающих менее 2000 евро в месяц, коснутся не только автомобилистов. Помощь среди работников будет распределяться автоматически в декабре. Государственные служащие получат компенсацию в январе 2022 года», – уточнил премьер-министр. Эта.

Всего эта разовая помощь обойдется государству в 3,8 миллиарда евро. Премьер-министр заверил, что государство смогло покрыть эти новые расходы, не превысив целевой показатель дефицита в 5% на 2022 год.

Жан Кастекс также напомнил о мерах, введенных правительством, в том числе, о замораживании цен на газ и электроэнергию на весь 2022 год.

Париж, Иван Бабурин

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