Евросоюз отказал в финансировании строительство заборов на границе с Белоруссией

Еврокомиссия не будет финансировать строительство стен и заграждений из колючей проволоки на границах Евросоюза, – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщает ТАСС, фон дер Ляйнен заявила, что у ЕС есть твердые принципы. «Мы никогда не станем финансировать строительство стен и заграждений из колючей проволоки на наших границах», – глава Еврокомиссии.

Следует напомнить, что о планах возвести стену с колючей проволокой на границе с Белоруссией, чтобы избежать развития миграционного кризиса Ранее объявила Польша. Со своей стороны, президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил поляков в разжигании конфликта, поскольку, по его словам, именно польские пограничники перебрасывали следовавших в Германию беженцев к белорусской границе.

Брюссель, Иван Бабурин

Брюссель. Другие новости 22.10.21

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