Люксембург планирует легализовать марихуану

Великое Герцогство Люксембург планирует разрешить взрослым употреблять каннабис и выращивать до четырех кустов растения на семью, что сделает это карликовое государство в Центральной Европе первой страной в Европе, полностью легализовавшей производство и потребление этого наркотика, – сообщает Politico.

Люксембургские министр юстиции Сам Тансон и внутренних дел Таина Боффердинг объявили в пятницу, 22 октября, о плане легализации каннабиса, включая его выращивание в домашних условиях. При этом перевозка или вынос наркотиков из дома останется наказуемым правонарушением.

Как пояснили люксембургские министры, если человека поймают с небольшим количеством марихуаны (менее трех граммов) в карманах, наркотики будут изъяты, а правонарушитель будет оштрафован на 25-500 евро (ранее штраф составлял 2500 евро), при этом судебного преследования не будет.

Для домашних «фермеров» также будет разрешена торговля семенами без каких-либо ограничений. По данным Guardian , правительство Великого Герцогства планирует сделать так, чтобы семена можно было покупать в магазинах, импортировать или покупать в Интернете.

Люксембургское правительство, состоящее из либералов, социал-демократов и зеленых, договорилось в своем коалиционном документе еще в 2018 году, что они стремятся реализовать «освобождение от наказания или даже легализацию каннабиса, производимого на территории государства».

Люксембург, Иван Бабурин

Люксембург. Другие новости 22.10.21

В столице Молдавии люди зажигают свечи у погашенного Вечного огня. / Евросоюз отказал в финансировании строительство заборов на границе с Белоруссией. / «Отчет прекрасен»: в Сербии довольны докладом Еврокомиссии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»