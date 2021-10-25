В Испании вернут штрафы всем гражданам, наказанным за нарушение условий весеннего локдауна-2020

Правительство Испании вернет деньги всем гражданам, которые оплатили штрафы за нарушение карантина в первый локдаун, который длился с марта по июнь 2020 года. Об этом сообщает агентство AP.

Этот шаг стал результатом решения высшего суда Испании, который объявил неконституционным первое в стране чрезвычайное положение, отправившее всех, кроме работников критических предприятий, на домашнюю изоляцию и парализовавшее большую часть экономики страны с 14 марта до 21 июня.

В министерстве территориальных дел Испании сообщили, что тогда выписали примерно 1,1 млн евро штрафов, однако не все граждане оплатили их. Правительство создало рабочие группы, которые будут рассматривать заявления на возврат средств. Граждане должны обращаться в представительство правительства в своем регионе с просьбой возместить деньги.

Отметим, что в Испании с начала пандемии зафиксировали уже почти 5 млн случаев заражения коронавируса, умерло 87 000 человек.

Барселона, Елена Васильева

Барселона. Другие новости 25.10.21

Германия передала на нужды стран третьего мира и Украины 7,6 млн доз вакцины от коорнавируса. / Глава Следственного комитета России поручил разобраться с отказом Черногории выдать Тельмана Исмаилова. / Опальный олигарх из России получил политическое убежище в Черногории. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»