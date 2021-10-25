В Германии становится популярным «топливный туризм»

В Центральной Европе становится популярным «топливный туризм», – немцы уже начали ездить заправлять свои автомобили в соседние страны, где это можно сделать значительно дешевле. Германия по темпам роста цен на бензин уже обогнала даже Великобританию. При этом многие берут с собой запасные канистры, поскольку прогнозы насчет дальнейшего роста цен в Германии совсем не обнадеживают, – передает Euronews.



Из-за резкого роста цен на бензин в Германии, для заправки своих авто немцы в массовом порядке отправляются в соседние страны – Австрию, Польшу и Чехию. Литр бензина в Германии стоит уже почти два евро. Это больше, чем даже в Великобритании, которая переживает после брексита серьезный транспортный кризис.



Разница цен на горючее по сравнению с соседним странами может достигать 50 евроцентов, что по мнению немецких водителей, это вполне компенсирует более долгий путь до заграничной заправки. В связи с тем, что прогнозы насчет роста цен в Федеральной республике неутешительны, многие не ограничиваются полным баком и берут с собой канистры.



Старинная и уважаемая организация «Немецкий автомобильный клуб» уже выступил с призывом к правительству законодательно ограничить максимальную цену топлива.





Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 25.10.21

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